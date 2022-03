Ko nič ne narediš, da bi ustavil vojno, narediš pa vse, da bi se ji prilagodil

IZJAVA DNEVA

"Žal pa vsi, na varni strani vojne, ne razmišljajo izključno o pomoči begunkam iz Ukrajine ter njihovim otrokom in o njihovi varnosti, ampak se vedno znova, tudi iz najbolj nepričakovanih naslovov, slišijo razmišljanja o njihovi – uporabnosti. In pri tem sploh ne gre za eksces. Gre za premišljeno pozicijo v slogu Oskarja Schindlerja, ki je vojno in pogrom nad enim ljudstvom sprejel zgolj kot novo realnost, v kateri je primarno poskrbel za to, da je bilo vse skupaj koristno njegovemu poslu, ob tem pa je pred pogubo rešil toliko ljudi, kot jih je pač zmogel, nekaj več kot jih je potreboval v svojem proizvodnem pogonu. To je pozicija, ko nič ne narediš, da bi ustavil vojno, narediš pa vse, da bi se ji prilagodil."

(Odvetnik in pisatelj Dino Bauk v Delovi kolumni o tem, da bi morala Evropska unija in njene članice na institucionalni ravni zagotoviti vsem prihajajočim z vojnih območij varno namestitev in bivanje)