»[S]ovražniki [...] so netoleranca, fanaticizem, diktatura grabežljivosti in diskriminacija«

15. marca letos je Tibetanski center za človekove pravice in demokracijo (TCHRD) poročal o samosežigu popularnega tibetanskega pevca Tsewanga Norbuja. Leta 2017 je bil Norbu, takrat star 21 let, v kitajskem televizijskem šovu, podobnem bitki talentov, eden od devetih finalistov. Znan je bil kot skladatelj mnogih lastnih hitov (npr. Tsampa), vendar v zgodovino odhaja zapisan kot 158. (znani) Tibetanec, ki se je iz protesta proti kitajski vladi samosežgal. TCHRD poroča, da so v trenutku po Norbujevem samosežigu kitajske varnostne sile "skočile v akcijo" in pevca odnesle z mesta sežiga. Umrl je nekaj dni kasneje.

Zaradi stroge kitajske cenzure je nemogoče pridobiti fotografije ali videoposnetke dogodka, pevčeva Weibo stran pa gosti obvestilo: "Uporabnik je trenutno prepovedan zaradi kršitev relevantnih zakonov in regulacij."

Samosežig mladega Tibetanca, "ki je imel vse", pa postavlja kitajske izjave, ki za samosežige krivijo individualne psihološke težave in revščino, na laž.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.