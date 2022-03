Kdo je najbolj prepričal na prvem soočenju?

Agencija Ninamedia je izmerila prepričljivost na prvem soočenju na POP TV. Gledalci so kot najbolj prepričljivega ocenili Roberta Goloba, kot najmanj prepričljivega pa Aleša Hojsa, ki je na soočenju nadomeščal Janeza Janšo.

Robert Golob je že na prvem soočenju prepričljivo premagal SDS. Aleš Hojs, ki je nadomeščal Janeza Janšo, pa je bil za gledalke in gledalce celo najmanj prepričljiv.

© Borut Krajnc

Agencija Ninamedia je po ponedeljkovem prvem soočenju predsednikov osmih najmočnejših političnih strank na POP TV naredila raziskavo o tem, kdo izmed predsednikov strank (Janeza Janšo je nadomeščal podpredsednik stranke SDS Aleš Hojs) je bil najbolj prepričljiv.

NAJBOLJ PREPRIČLJIVI:



1. Robert Golob (Gibanje Svoboda) - 38,3 %

2. Aleš Hojs (SDS) - 10,2 %

3. Luka Mesec (Levica) - 9,6 %

4. Tanja Fajon (SD) - 8,7 %

5. Alenka Bratušek - 6,1 %

Kar 38,3 odstotka vprašanih je kot najbolj prepričljivega ocenilo Roberta Goloba iz Gibanja Svoboda, sledil mu je Aleš Hojs z 10,2 odstotka. Na tretjem mestu se je z 9,6 odstotka znašel Luka Mesec iz Levice, ki mu sledita predsednica SD Tanja Fajon z 8,7 odstotka in Alenka Bratušek iz SAB s 6,1 odstotka volivcev. Omenjenim nato sledita predsednik NSi Matej Tonin s 5,6 odstotka in predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek, ki je zbral 5,4 odstotka. Najslabše pa se je odrezal predsednik LMŠ Marjan Šarec, ki ga je kot prepričljivega prepoznalo le 4,7 odstotka volivcev.

NAJMANJ PREPRIČLJIVI:



1. Aleš Hojs (SDS) - 41,5 %

2. Zdravko Počivalšek (Konkretno) - 12,5 %

3. Matej Tonin (NSi) - 10,5 %

4. Robert Golob - 9,3 %

5. Alenka Bratušek - 8,5 %

Raziskovalci agencije Ninamedia so volivce vprašali tudi, kdo je bil najmanj prepričljiv: kar 41,5 odstotka jih je izpostavilo Aleša Hojsa, sledil mu je Počivalšek z 12,5 odstotka, Tonina je kot neprepričljivega prepoznalo 10,5 odstotka, Goloba pa 9,3 odstotka vprašanih. Na lestvici neprepričljivosti potem sledijo: Bratušek z 8,5 odstotka, Mesec s 7 odstotki, Šarec s 4,6 in Fajonova s 93,6 odstotka. Seveda teh rezultatov ni mogoče prevajati v podporo strankam na volitvah, zagotovo pa prepričljivost predsednikov strank vpliva na končni rezultat stranke na volitvah.

Najbolj gledana oddaja in laži o beguncih

Prvo soočenje na POP TV oziroma oddaja Odločitev 2022 je bila najbolj gledana predvolilna oddaja slovenskih televizij. Ogledalo si jo je 38 odstotkov vseh gledalcev, ki so pred televizijskimi ekrani gledali televizijske vsebine, dosegla je rejting 9,3 (vir: AGB Nielsen Media Research, ciljna skupina 18–54 let, delež gledalcev televizijskih vsebin v živo in z zamikom na isti dan).

© Ninamedia / Mladina

Soočenje sta vodila Darja Zgonc in Edi Pucer, sočasno pa je resničnost izjav politikov, izrečenih v studiu, preverjala ekipa Dejstev. "Tudi v tokratnem soočenju se politiki niso izognili lažnim izjavam o beguncih. Po besedah strokovnega sodelavca Dejstev, pravnika dr. Sama Bardutzkega, je to žalostno in skrb vzbujajoče, saj neresnice posegajo v človekove pravice in krojijo nesrečno usodo posameznikov. Statistične podatke o brezposelnosti, zadolženosti in inflaciji pa so prikrajali tako, da so ustrezali točno določenemu politiku, kar pa je brez konteksta, kot opozarja ekonomist dr. Miha Dominko, zavajajoče in nerazumljivo," je za portal 24ur.com opisala urednica Dejstev Alenka Marovt.

