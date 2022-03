Vsak tretji ustavni sodnik

Ustavni sodniki, ki bi prepovedali delovanje Levice in SD, bi morali prej (ali po tem) prepovedati tudi vse druge politične stranke

Dr. Rok Svetlič, najnovejši, že tretji ustavni sodnik, ki postavlja interese politične stranke SDS pred interese ljudi.

© Daniel Novakovič, STA

»Ker je prepoved politične stranke v demokratičnih državah skrajni in izjemni ukrep, so frivolne – na prvi pogled popolnoma neutemeljene in nesmiselne – pobude za prepoved strank že same po sebi slabo znamenje za demokratičnost družbe. Zavrnitev pričujoče pobude kot očitno neutemeljene zato nosi tudi pomembno simbolno sporočilo: Ustavno sodišče se z neresnimi vlogami ne bo ukvarjalo, predvsem pa se ne bo pustilo zlorabiti v politične namene.« S temi besedami je končala pritrdilno ločeno mnenje k odločitvi ustavnih sodnikov, s katero so zahtevo za prepoved delovanja opozicijskih političnih strank Levice in SD zavrnili kot očitno neutemeljeno, ustavna sodnica dr. Špelca Mežnar.