Prepričljivi Robert Golob

Agencija Ninamedia je izmerila prepričljivost na prvem soočenju na POP TV

Agencija Ninamedia je po ponedeljkovem prvem soočenju predsednikov osmih najmočnejših političnih strank na POP TV naredila raziskavo o tem, kdo izmed predsednikov strank (Janeza Janšo je nadomeščal podpredsednik Aleš Hojs) je bil najbolj prepričljiv. Kar 38,3 odstotka vprašanih je kot najbolj prepričljivega ocenilo Roberta Goloba iz Gibanja Svoboda, sledil mu je Aleš Hojs z 10,2 odstotka. Na tretjem mestu se je z 9,6 odstotka znašel Luka Mesec iz Levice, ki mu sledita predsednica SD Tanja Fajon z 8,7 odstotka in Alenka Bratušek iz istoimenske stranke s 6,1 odstotka volivcev.

Omenjenim nato sledita predsednik NSi Matej Tonin s 5,6 odstotka in predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek, ki je zbral 5,2 odstotka. Najslabše pa se je odrezal predsednik LMŠ Marjan Šarec, ki ga je kot prepričljivega prepoznalo le 4,7 odstotka volivcev. Raziskovalci agencije Ninamedia so volivce vprašali tudi, kdo je bil najmanj prepričljiv: kar 41,5 odstotka jih je izpostavilo Aleša Hojsa, sledil mu je Počivalšek z 12,5 odstotka, Tonina je kot neprepričljivega prepoznalo 10,5 odstotka, Goloba pa 9,3 odstotka vprašanih. Na lestvici neprepričljivosti potem sledijo: Bratuškova z 8,5 odstotka, Mesec s 7 odstotki, Šarec s 4,6 in Fajonova s 3,6 odstotka. Seveda teh rezultatov ni mogoče prevajati v podporo strankam na volitvah, zagotovo pa prepričljivost predsednikov strank vpliva na končni rezultat stranke na volitvah.

