Funkcionarji SDS zapuščajo ladjo in si urejajo dobro plačane službe za čas po volitvah

Izhodna strategija

Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, kandidat na listi SDS, morebiti bodoči direktor na državni DRI, pred leti še direktor Nove24, človek mnogih talentov

© Borut Krajnc

Prejšnji mesec so v državni upravi objavili rekordnih 160 javnih razpisov za prosta delovna mesta. In to za nedoločen čas. Ministrstva, vladne službe, agencije, vojska, policija mrzlično objavljajo razpise z izredno kratkimi roki za prijavo, brez posebnih zahtev, za nedoločen čas in pogosto celo brez preizkusne dobe. Tako je denimo generalni sekretariat vlade 7. marca objavil prosto delovno mesto koordinatorja v sektorju za prevajanje z rokom za prijavo tri dni, mesec prej so z rokom za prijavo tri dni objavili delovno mesto koordinatorja v oddelku za tehnične zadeve.