Sodna zarota? Čigava?

Pripor za podpornika Janeza Janše, ki ga je odpravila podpornica Janeza Janše

Bojan Požar, družbenopolitičen delavec

© Borut Krajnc

»Ker delam pošteno in dobro, sem bil prepričan, da se meni to ne more zgoditi. A joj, kako naivno in zmotno,« je publicist in politik Bojan Požar zapisal v odzivu na sklep o priporu, ki ga je zanj višje sodišče odredilo, da bi zagotovilo njegovo navzočnost na sojenju. Nazadnje pa ni bil priprt, ker je po pritožbi vrhovno sodišče sklep o priporu odpravilo.