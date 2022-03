Janez Janša se boji visoke udeležbe na volitvah

Predvolilne manipulacije

Potujoči festival demokracije se ustavlja v različnih slovenskih mestih, med drugimi je obiskal tudi Celje /

Lani nastala pobuda Glas ljudstva, ki združuje več kot sto civilnodružbenih organizacij, se je pred dvema tednoma odpravila na pot po Sloveniji. Potujoči festival demokracije Mi bomo odločali: Gremo volit! se je doslej ustavil že v številnih mestih po državi, kjer ljudi nagovarja k udeležbi na državnozborskih volitvah 24. aprila. Kljub dobremu sprejemu pa akcija očitno ni najbolj po godu predsedniku vlade; ta se na vse pretege trudi spodkopavati prizadevanja civilne družbe. Janezu Janši je namreč jasno, da bi visoka volilna udeležba skoraj gotovo pomenila njegov poraz na volitvah.

Pobudnike akcije je na Twitterju obtožil, da kršijo zakon o volilni in referendumski kampanji, češ da bi morali zaradi svojih dejavnosti odpreti poseben transakcijski račun, tako kot se to pred volitvami pričakuje od političnih strank. »Nevladne organizacije delajo kampanjo za levičarske stranke in sicer protizakonito. V Sloveniji velja, da če želiš sodelovati v kampanji, moraš odpreti volilni račun,« je njegovo izjavo na TV Celje povzel celo uradni vladni račun na Twitterju.

Za razlago zakona o volilni in referendumski kampanji je sicer pristojno ministrstvo za javno upravo, glede na njegove odgovore pa lahko ugotovimo, da Janševe navedbe ne držijo. Zakon v »prvem členu določa, da sodijo v volilno kampanjo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah«. Če je delovanje v zvezi z volitvami namenjeno obveščanju in spodbujanju državljanov, naj se udeležijo glasovanja, kot to velja za potujoči festival demokracije, to še ne pomeni izvajanja volilne kampanje. »Glede na to se v tem primeru ne uporabljajo določbe zakona o volilni in referendumski kampanji v zvezi z odprtjem posebnega transakcijskega računa in druge obveznosti, ki jih zakon določa za organizatorje volilne kampanje,« so razložili na ministrstvu.

V pobudi Glas ljudstva so Janševe trditve zavrnili na torkovi novinarski konferenci in poudarili, da izražajo predvsem »strah pred visoko in informirano volilno udeležbo na prihajajočih državnozborskih volitvah«. Poudarili so še, da njihovega delovanja ne financira nobena politična stranka, kot jim je to prav tako očital Janša. »Vse aktivnosti iniciative Glas ljudstva se financirajo s prostovoljnimi prispevki, projektnimi sredstvi sodelujočih organizacij in predvsem z izjemno količino neplačanega prostovoljnega dela vseh udeležencev in udeleženk ter koordinatorjev in koordinatork aktivnosti. Edino poplačilo, ki si ga sodelujoči obetamo, je možnost bolj demokratične, pravične, vključujoče, solidarne in zelene prihodnosti v Sloveniji.«

Verjetno največ zanimanja med mimoidočimi na potujočem festivalu demokracije zbuja spletno orodje Volitvomat. Volivcem omogoča, da se opredelijo do 41 zahtev – v pobudi so jih sicer oblikovali 138 in nato poslali vsem strankam –, nato pa glede na odgovore izračuna, katera stranka je najbliže njihovim vrednotam. Odgovorov niso zagotovile stranke SDS, NSi, SNS, Naša dežela in stranke gibanja Povežimo Slovenijo.

»Stranke, ki se niso odzvale in ne želijo opredeliti svojih stališč, s tem sporočajo, da jim ni mar za civilno družbo, za dialog, za ključna vprašanja, ki jih postavljajo prebivalke in prebivalci,« je na novinarski konferenci pripomnila Tea Jarc. Zbrane zahteve namreč »odslikavajo pričakovanja o tem, v kakšni Sloveniji si želimo živeti«, kot je dodala Katarina Bervar Sternad. »Naša prihodnost se bo oblikovala na volitvah z glasom večine – ne večine prebivalcev Slovenije, ampak večine tistih, ki bodo na dan volitev prišli na volišča.«

Da bo sprehod do volišč še nekoliko lažji, skrbijo pri inštitutu Danes je nov dan, kjer so razvili Kvizle. Gre za politični kviz, s katerim lahko volivci na zabaven način odštevajo dneve do volitev. Vsak dan jih na spletni strani kvizle.si čaka pet vprašanj, povezanih z najbolj bizarnimi aferami in pripetljaji na domačem političnem prizorišču. Pravilni odgovori prinašajo točke, s katerimi se igralci lahko pohvalijo na družabnih omrežjih – in tako prijatelje opomnijo, zakaj morajo 24. aprila nujno na volitve.