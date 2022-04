Tisti, ki bodo zboleli manj kot 4 dni pred volitvami, bodo ostali brez glasovalne pravice

Danes je nov dan

To, da v Sloveniji ne znamo, ne zmoremo in nočemo zagotoviti izvrševanja volilne pravice vsem, ki bodo zboleli po 20. aprilu, je simptomatično. Kot vlada tudi ni znala izkoristiti poletja 2020, da bi preprečili jesensko zaprtje šol, in kot koronavirus še danes hromi osnovno in preventivno zdravstveno oskrbo.

DVK na to, da oboleli s kovidom ne bodo mogli voliti, odgovarja, da je “na vseh volitvah določeno število tistih volivk in volivcev, ki se volitev ne morejo udeležiti”. To seveda drži, vendar je izjava pri nekaj več kot 2500 pozitivnih osebah na dan izjemno cinična. Poleg tega nas jeseni čaka še dvoje volitev in verjetno tudi veliko višje število okuženih. Medtem so od začetka pandemije na Nizozemskem, Češkem in v Izraelu omogočili glasovanje iz avta, v Veliki Britaniji pa lahko bolni glasujejo preko pooblaščene osebe.

Če že tistih na položajih moči ne zanima vaša volilna pravica, vsaj sami poskrbite, da boste lahko volili. Razen če zbolite po 20. 4., tokrat res ni izgovorov!

