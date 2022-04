»Tisti, ki so ugrabili RTV, si dovolijo samovoljno odločati o tem, kdo je in kdo ni parlamentarna stranka«

IZJAVA DNEVA

"Jaz bom začela s protestom in s tem, kar se dogaja na javni radioteleviziji, kar je nedopustno. Tisti, ki so ugrabili RTV, si dovolijo samovoljno odločati o tem, kdo je in kdo ni parlamentarna stranka in poleg vsega lažne podatke uporabljati kot alibi. To je prva stvar, druga stvar - predsednik programskega sveta RTV Gregorčič si dovoli govoriti o tem, komu je mesto v Državnem zboru in komu ni mesto v Državnem zboru. To je absolutno nedopustno, lahko pa rečem, da se z vsebino njegove izjave pravzaprav v celoti strinjam in res je SAB največja grožnja za vse, kar se danes dogaja - za neodvisnost medijev, za sodstvo, ki si ga podreja ta vlada, za orbanizacijo Madžarske … Zato je njegov napad na SAB, ki si ga je dovolil celo na drugi madžarski televiziji, za nas priznanje, ki pove, kako je treba glasovati 24. aprila, da temu naredimo konec."

(Predsednica SAB Alenka Bratušek o odločitvi generalnega direktorja RTV SLO, da na soočenju parlamentarnih strank na TV Slovenija sodeluje tudi neparlamentarna stranka Naša dežela in njena predsednica Aleksandra Pivec)