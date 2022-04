»Slovensko javno mnenje je eno najbolj neoliberalnih«

IZJAVA DNEVA

"Na eni strani velja, da so nam politične stranke tako rekoč ugrabile državo. Preprečujejo pretok idej iz civilne družbe do nosilcev oblasti. Velika večina političnih in velika večina ekonomskih elit je kontaminirala javno mnenje v smeri neoliberalizma. Če trideset let pospešujete neoliberalno agendo, se prime. V dveh ali treh mandatih ponavljate neke stvari in javno mnenje se lahko radikalno obrne, primer pa je prav odnos do prejemnikov socialnih transferjev."

"Slovensko javno mnenje je eno najbolj neoliberalnih. V evropski raziskavi vrednot so vprašanja kot, v kolikšni meri je za vas pomembno, da ste občudovani, da ste spoštovani, da se pravilno obnašate, da ste ponižni do predstojnikov … Pri teh vprašanjih smo na prvem mestu med vsemi državami po deležu pritrdilnih odgovorov."

(Sociolog Srečo Dragoš o tem, v čem je neuspešnost slovenskega javnega mnenja proti političnim elitam in praksam, ki smo jim priče; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)