»Razlike med strankami v koaliciji KUL obstajajo, a tudi v družini obstajajo razlike«

IZJAVA DNEVA

"Očitki, ki letijo na LMŠ, SD, Levico in SAB, da ne sodelujemo, da se vseskozi napadamo v ozadju, je mit. Razlog za konec naše vlade je preprost – v poslanskih klopeh za našo vlado ni bilo dovolj glasov. Zato smo takrat prenehali sodelovati. Stranke koalicije KUL že dve leti dokazujemo, da znamo in želimo sodelovati. Na drugi strani obstaja mit o tem, kako na desni strani znajo sodelovati, kar pa ni res. Na levi strani smo stranke, ki dopuščamo več demokracije, več različnih mnenj. Dejstvo je tudi, da smo se v dveh letih veliko naučili. Upam, da bomo v prihodnje manj dlakocepili in da bomo vsi imeli pred seboj višji cilj. Če se bomo zapenjali ob vsaki malenkosti, ne bomo nikoli prišli do višjega cilja. Razlike med strankami v koaliciji KUL obstajajo, a tudi v družini obstajajo razlike in se je treba s tem stalno ukvarjati, in tudi prsti na roki imajo različne vloge, pa so vsi na isti roki – če bomo znali tako razmišljati, ne bo težav, če pa bo kdo dlakocepil .."

(Predsednik LMŠ Marjan Šarec o sodelovanju med strankami v koaliciji KUL; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)