Luka Mesec: »Kadrovske spremembe bodo nujne«

IZJAVA DNEVA

"Naslednja vlada mora podati roko ljudstvu in mu dati signale, da tretji člen ustave, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, nekaj velja. Doslej so se vlade do ljudstva obnašale popolnoma mačehovsko. Po volitvah so požrle obljube, dane na predvolilnih soočenjih, in do naslednjih volitev pozabile, kdo in zakaj jih je izvolil. Zato pa imamo tako veliko nezadovoljstvo in nezaupanje do politike in države. To se lahko začne popravljati samo z drugačnim odnosom do ljudstva pa tudi do civilne družbe, do medijev in institucij."

"Mi ne gremo v vlado, da bi si državo delili kot plen. Mi gremo v vlado, da bi iz te države nekaj naredili. Kadrovske spremembe bodo nujne, Janševa vlada je, kot bi rekli teoretiki totalitarizma, na mesto države začela postavljati stranko, partijo. Zato se bomo morali najprej dogovoriti, kje politika nima kaj iskati, začenši z RTV Slovenija, Slovensko tiskovno agencijo, policijo in nadzorstvenimi institucijami."

(Koordinator stranke Levica Luka Mesec o tem, da so se doslej vlade do ljudstva obnašale mačehovsko; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)