»Janša se je peljal z vlakom in fotografom v Kijev zaradi svojega novega ‒ modrega flisa!»

IZJAVA DNEVA

"Ko na milijone Ukrajincev v resnici išče in čaka prevoz za pobeg iz pekla, so si v resničnostnem šovu vojni turisti prilastili cel vlak, da so v štabnem vagonu razgrnili zemljevid - Janša pa prazen list papirja -, na katerem so po tirih iskali pot med ruskimi bombami do ukrajinskih obrambnih položajev. Komu je bila ta klovnovska predstava namenjena? Ukrajincem zagotovo ne! Janša se je peljal z vlakom in fotografom v Kijev zaradi svojega novega ‒ modrega flisa!"

"Kaj je resnica, ki druži vlak in flis? Modri vlak … Desetar dela vse, da bi postal maršal. Ker pa se tega maršalovega modrega vlaka spomnimo le mi, ki smo še iz stare Juge, v kateri se nismo naučili volit, saj smo volili brez izbire, in iz minulega tisočletja, v katerem se je toliko zgodilo, da za bližnji spomin ni več prostora, je bil izlet z vlakom, tviterjem, flisom in fotografom uprizorjen zgolj zaradi nas. Kajti drugi so že odločeni, eni za ene, drugi za druge, zato volilnega kampanjskega resničnostnega šova ne potrebujejo, saj že navijajo za svojo resnico."

(Kolumnist Uroš Mencinger o tem, ko na milijone Ukrajincev išče prevoz za pobeg iz pekla, so si v resničnostnem šovu vojni turisti prilastili cel vlak; via Večer)