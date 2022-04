Ramadan mubarak!

Konevi / pixabay

Začenja se ramadan. Muslimanski sveti mesec od vernikov zahteva postenje od zore do mraka, pa tudi abstiniranje od razvad, kot je kajenje, ter telesnih užitkov, kot je spolnost. V veliko muslimanskih državah se temu prilagaja tudi ekonomija: skrajšan je delovni čas, restavracije so v času posta zaprte. Ramadan pa seveda predstavlja tudi čas množičnega romanja v Meko in Medino.

Po dveh letih omejitev, povezanih s pandemijo, bo Savdska Arabija spet gostila romarje z dobršnega dela sveta. Država je prejšnji mesec ukinila večino omejitev in ukrepov za zajezitev virusa: ostaja le še obveznost nošnje mask v zaprtih prostorih. Tako so ukinili zahtevo po fizičnem distanciranju, pa tudi po predložitvi negativnega covid-19 testa ob vstopu v državo.

Savdska Arabija ima sicer okoli 70 % polno cepljenega prebivalstva, tako da si opuščanje pandemičnih omejitev lažje privošči; to pa ne velja za nekatere druge države, ki ob ramadanu ravno tako sproščajo ukrepe, čeprav nimajo zaslombe v precepljenosti.

