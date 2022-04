Združeni smo močnejši!

Amazon Labor Union

Amazon nasprotuje sindikaliziranju svojih zaposlenih, češ da bi probleme raje reševali direktno, predvsem pa naj sindikat ne bi bil združljiv s kulturo inovacije. Seveda so to le visokoleteče parole, ki zakrivajo problematične prakse, s katerimi korporacija aktivno posega v pravice delavcev; tudi v tisto do sindikaliziranja. Zato je skepsa ob novici, lansirani 1. aprila, da se bodo newyorški delavci Amazona le lahko organizirali, simptomatična.

A zdi se, da vendarle ne gre za prvoaprilsko šalo: trudu Bezosa in njegovih vazalov navkljub so uslužbenke skladišča v Staten Islandu večinsko izglasovale, da jih naj v bodoče predstavlja Amazon Labor Union. Gre za mlad sindikat, ki ga je ustanovil nekdanji zaposleni, ki ga je Amazon odpustil, ker je protestiral proti neustreznim delovnim pogojem med pandemijo.

Upati je, da bodo dobremu zgledu in zaletu sledile tudi druge organizacijske enote Amazona, saj tudi v tem primeru velja, da bo sindikat močan le toliko, kolikor članstva bo imel za sabo.

