Brezplačni prevozi na volišča

Namenjeni so tistim, ki sicer težko pridejo do volišč

Sindikat taksistov pri SDPZ bo skupaj z Inštitom 8. marec v okviru kampanje Gremo volit, ponudil brezplačne prevoze na volišča. Že lansko leto so s solidarnostnimi prevozi priskočil na pomoč vsem tistim, ki na dan referenduma za vodo niso mogli sami priti do volišč. Zasnovali so posebno aplikacijo Gremo volit, prek katere bodo lahko taksisti in ostali lahko ponudili prevoze na volišča tistim, ki sami sicer težko pridejo do volišč.

Za prevoze se lahko prijavite prek obrazca na spletni strani Inštituta 8.marec, kjer boste dobili dodatne informacije o aplikaciji Gremo volit, ki bo poenostavila nudenje brezplačnih prevozov tako za tiste, ki prevoz nudijo, kot za tiste, ki ga potrebujejo.

Obe aplikaciji sta brezplačni in že na voljo v spletni trgovini Google Play.

Povezava do vozniške aplikacije je na voljo na tej povezavi >>

Povezava do uporabniške aplikacije pa na tej povezavi >>