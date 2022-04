»Zelo so me motili nekateri vidiki vladanja med covidno krizo«

IZJAVA DNEVA

"Parlamentarne volitve so vedno pomembne, a tokrat morda še bolj kot v preteklosti. Čeprav se kot ekonomist običajno držim komentiranja gospodarskih tem – in razumljivo tudi na volitve gledam predvsem skozi ekonomska očala –, pa ocenjujem, da bodo na tokratnih volitvah zelo pomembno vlogo imele povsem politične teme. Pri tem ne mislim samo na dogajanje, povezano z ukrajinsko krizo in njenimi posledicami na Slovenijo in EU, temveč tudi na spreminjanje našega mesta v EU. Tu smo v zadnjih dveh letih šli v veliko približevanje z višegrajsko skupino, zlasti z Madžarsko in Poljsko, čeprav bi si sam želel, da bi ostali bliže jedrnemu delu EU."

"Za mene približevanje nekaterim vrednotam in tudi avtokratskemu načinu vladanja, ki jih sledita ti dve višegrajski državi, ni tisto, kar bi si želel v svoji državi. Zelo so me motili tudi nekateri vidiki vladanja med covidno krizo. Ne le to, da so se odločitve sprejemale z odloki v bistveno večji meri, kot bi to bilo potrebno, kar je ne nazadnje s številnimi sklepi potrdilo tudi ustavno sodišče, temveč tudi to, da se je praktično vsak protikoronski zakon izkoristil za sprejemanje odločitev, ki niso imele prav nobene zveze z reševanjem krize."

(Ekonomist Mojmir Mrak o tem, kako pomembne bodo letošnje parlamentarne volitve; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)