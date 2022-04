»Poslanke in poslanci, iztek mandatov ne pomeni, da niste več odgovorni za naš danes in jutri«

IZJAVA DNEVA

"Poslanke in poslanci, iztek mandatov ne pomeni, da niste več odgovorni za naš danes in jutri; tudi vzdržanost je podpora absurdno neoliberalnemu razumevanju vloge države pri zagotavljanju blaginje in socialne politike na principih kaznovanja. Pred pritiskom na gumb le še namig o rodnostnem vedenju in namerah novih generacij. GenZ in GenA razmišljajo drugače kot boomerji, GenX in GenY; manj enakosti, priložnosti, vključenosti in raznolikosti čutijo, manj se bodo reproducirali, bolj se bodo izseljevali. Cena vašega glasu, četudi vzdržanega, bo visoka."

(Sociologinja in kolumnistka Jana Javornik o tem, da o noveli zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter noveli zakona o socialnovarstvenih prejemkih državni zbor pred iztekom mandata sploh ne bi smel odločati, še manj po skrajšanem postopku; via Večer)