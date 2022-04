Šrilanka na robu kolapsa

Aidan Jones / Wikimedia Commons

Situacija na Šrilanki je že dolgo časa zelo problematična, saj državo že desetletja upravljajo skorumpirani politiki, ki s pomočjo nacionalizma, populizma in avtoritarizma "skrbijo" za izjemno slabe življenjske razmere.

Ljudem je končno prekipelo in protesti proti politični dinastiji Rajapaksa so izbruhnili po vsej državi. Po skoraj dveh desetletjih zgrešenih reform, kot je na primer znižanje davčne stopnje, se Šrilanka sooča z izjemno visoko inflacijo. Državne rezerve v tuji valuti so zdesetkane, prebivalci pa občutijo pomanjkanje goriva, zdravil in papirja. Zaradi pomanjkanja slednjega so bili do nadaljnjega prestavljeni celo zaključni izpiti.

Vsakodnevni električni mrki so zdaj že večletna stalnica. Politično in ekonomsko krizo sta še dodatno poglobila velikonočni napad leta 2019 in pandemija. Prvi je še povečal versko in etnično nestrpnost, druga pa ustavila primarno gospodarsko dejavnost – turizem. Šrilanka potrjuje, da je avtoritarni populizem pot v pogubo.

