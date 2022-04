Predčasno glasovanje bo na Gospodarskem razstavišču

19., 20. in 21. aprila

© Borut Peterlin

Predčasno glasovanje za volitve v Državni zbor Republike Slovenije za vseh 14 volilnih okrajev na območju Upravne enote Ljubljana, bo potekalo 19., 20. in 21. aprila v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču. Za izvedbo predčasnega glasovanja na eni lokaciji so se, tako kot lansko leto, odločili zaradi lažje organizacije, boljše dostopnosti volivkam in volivcem ter zelo visoke udeležbe volivk in volivcev na predčasnem glasovanju na zakonodajnem referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

V izogib gneči so določena volišča, na katerih je bil lansko leto zaznan večji obisk volivcev, povečali in na ta način zagotovili več volilnih mest. Na lokaciji bo zagotovljeno dežurstvo okrajnih volilnih komisij in upravne enote, ki bo omogočalo, da stranke, ki bi izpadle iz volilnega imenika, takoj pridobijo potrdilo in jim ne bo potrebno ponj na upravno enoto na Tobačno ulico 5. Poskrbeli so, da bodo volivke in volivci v primeru gneče ali neugodnih vremenskih razmer lahko počakali v predprostoru Marmorne dvorane in ne zunaj, zagotovljeno bo tudi 2-urno brezplačno parkirišče na območju Gospodarskega razstavišča.