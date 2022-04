Veliko javno predvolilno soočenje političnih strank z ljudstvom

Iz oči v oči v petek, 15. aprila, na Trgu republike v Ljubljani

Petkov protivladni protest na Trgu republike pred parlamentom

"Predvolilna soočenja političnih strank pred volitvami se praviloma odvijajo v studiih medijskih hiš, pri čemer jih lahko volivke in volivci le pasivno spremljajo," so zapisali v iniciativi Glas ljudstva, v kateri so se zato odločili, da organizirajo javno predvolilno soočenje političnih strank z ljudstvom, ki bo potekalo v petek, 15. aprila, ob 18. uri na Trgu republike.

"Eden izmed glavnih ciljev iniciative Glas ljudstva je vračanje politike ljudem - politika in politični predstavniki ter predstavnice so izvoljeni zato, da v Državnem zboru zastopajo interese in izvršujejo voljo ljudstva. Zato v iniciativi Glas ljudstva verjamemo, da je še posebej v predvolilnem času izrednega pomena, da se bodoči politični predstavniki in predstavnice ljudstvu lahko neposredno predstavijo v živem, odprtem in javnem prostoru ter obenem, da lahko tudi sami volivci in volivke postavijo vprašanja, ki so zanje pomembna," so zapisali v sporočilu za javnost.

Že vnaprej lahko posredujete vprašanja, ki bi jih želeli zastaviti vsem prisotnim političnim strankam ali le določeni. To lahko storite na spletni strani Glas ljudstva. Vprašanja bodo zbirali do ponedeljka, 11. aprila zvečer.

"Žaljivih, nespoštljivih in neprimernih komentarjev ter vprašanj ne bomo upoštevali. Prejeta vprašanja bomo na dogodku izbirali z žrebom. Od predstavnikov in predstavnic strank pa bomo zahtevali kratke, jasne in neposredno odgovore. Postavljanje sprotnih vprašanj pa bo tudi možno med samim soočenjem preko SMS-a," so še zapisali v iniciativi.

Iniciativa Glas ljudstva združuje več kot 100 civilnodružbenih organizaci ter več tisoč posameznic in posameznikov z vseh družbenih področij in iz celotne Slovenije.