Na soočenju spet najbolj prepričljiv Robert Golob, najmanj pa Romana Tomc

Gledalke in gledalci ne verjamejo SDS

Romana Tomc (SDS) in Robert Golob (Gibanje Svoboda) na drugem predvolilnem soočenju na POP TV

© Pop TV / 24ur

Agencija Ninamedia, ki meri javno mnenje, je izmerila prepričljivost politikov tudi na drugem soočenju predsednikov in predstavnikov strank na POP TV. Gledalci in gledalke so kot najbolj prepričljivega ponovno ocenili Roberta Goloba (Gibanje Svoboda), kot najmanj prepričljivo pa predstavnico stranke SDS Romano Romc, ki je na soočenju (tako kot prejšnji teden Aleš Hojs) nadomeščala Janeza Janšo.

Kar 45,3 odstotka odstotka vprašanih (torej slaba polovica) je kot najbolj prepričljivega ocenilo Roberta Goloba iz Gibanja Svoboda. Golob je v primerjavi s prvim soočenjem, ko je prejel 38,3 odstotka, tako svojo prednost še povečal. Daleč za njim je pristala Romana Tomc iz SDS (12,5 odstotka), za njo pa se je uvrstil koordinator Levice Luka Mesec (7,7 odstotka).

NAJBOLJ PREPRIČLJIVI:



1. Robert Golob (Gibanje Svoboda) - 45,3 %

2. Romana Romc (SDS) - 12,5 %

3. Luka Mesec (Levica) - 7,7 %

4. Tanja Fajon (SD) - 7,1 %

5. Jernej Vrtovec - 6,6 %

Raziskovalci agencije Ninamedia so volivce in volivke vprašali tudi, kdo je bil najmanj prepričljiv: kar 44,2 odstotka odstotka jih je izpostavilo Romano Tomc iz SDS, ki se je tako odrezala še slabše od svojega strankarskega Aleša Hojsa, za katerega je teden prej 41,5 gledalk in gledalcev odgovorilo, da je bil od vseh predstavnikov strank najmanj prepričljiv.

Vzorec gledalk in gledalcev (n = 2.523) je reprezentativen po spolu, starostnih skupinah, izobrazbi in statističnih regijah, vprašanja pa so se nanašala na televizijsko oddajo Odločitev 2022, ki je bila na POP TV na sporedu v ponedeljek, 4. aprila.