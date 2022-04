Skoraj popolna prepoved pravice do splava

Ameriški konservativci v upajo, da bo vrhovno sodišče ZDA odpravilo pravico žensk do prekinitve nosečnosti

Kongres ameriške zvezne države Oklahome je v torek potrdil predlog zakona za skoraj popolno prepoved pravice do splava, s čimer se nadaljuje pohod ameriških konservativcev proti splavu v upanju, da bo vrhovno sodišče ZDA to pravico odpravilo.

Edina izjema v predlogu zakona Oklahome je ogroženost življenja nosečnice, splav pa bo prepovedan tudi v primeru posilstva ali incesta.

Kazen za zdravnike, ki bodo opravili splav, bo 100.000 dolarjev in deset let zapora. Predlog mora sedaj podpisati le še republikanski guverner Kevin Stitt, ki pa naj bi obljubil, da bo podpisal "vsako zakonodajo za življenje", ki se bo znašla na njegovi mizi. Če bo Stitt zakon podpisal, bo ta začel veljati 26. avgusta.

Zakonodajo uvajajo potem, ko je Oklahoma postala glavna destinacija za ženske iz Teksasa, ki so želele opraviti splav, potem ko so v Teksasu sprejeli zakon, ki prepoveduje postopek po približno šestih tednih nosečnosti.

Predstavnik koalicije skupin za pravico do splava in avtor zakona Jim Olsen je dejal, da je bil ukrep sprejet v pričakovanju odločitve vrhovnega sodišča o zakonu Mississippija, ki prepoveduje splav po 15 tednih nosečnosti. Če bi sodišče potrdilo ta zakon, bi lahko razveljavilo odločbo Roe proti Wade iz leta 1973, ki je določila ustavno pravico do splava, in je državam prepovedala prepoved postopka pred predvidenim preživetjem ploda, kar je približno 23 tednov.

Če bi razveljavili odločbe Roe proti Wade, bi splav ostal zakonit v več kot polovici držav, ne pa tudi v širokem pasu Srednjega zahoda in Juga. Medtem ko bodo nekatere ženske lahko potovale v druge zvezne države ali se zanašale na tablete za prekinitev nosečnosti, mnoge z nižjimi dohodki do splava ne bodo imele dostopa.