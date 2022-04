»Če pa nekdo zmaga zaradi modrega flisa, ki ga je nosil v Kijevu, si zaslužimo točno to, kar dobimo«

"Nekje sem prebral, da je v Prekmurju registriranih 37 verskih ločin. V Murski Soboti imamo tri cerkve, katoliško, evangeličansko, binkoštno, dolgo nazaj pa smo imeli celo sinagogo, ampak kot otroci nikoli nismo vedeli, kdo je kdo."

"Moja mama je evangeličanka, oče je katolik in enkrat smo šli na božič v evangeličansko, enkrat pa v katoliško cerkev. V prvi mi je bilo sicer bolj všeč, ker so pri maši igrali na bobne, imeli so duhovnice in vzdušje je bilo bolj sproš­čeno."

"Kar me najbolj skrbi, je to, da se mi zdi, da danes niti v Prekmurju niso več tako strpni, kot so bili. Da se ljudje damo sprovocirati politikom, ob tem, da imamo najslabše politike daleč naokoli. Zato pojdite volit! Upam, da vsaj fašizma ne bo več. Če pa nekdo zmaga zaradi modrega flisa, ki ga je nosil v Kijevu, si zaslužimo točno to, kar dobimo."

(Igralec Gorazd Žilavec o tem, da živimo v vedno bolj nestrpnih časih: v intervjuju za NeDelo)