»To je tempirana bomba, ki jo je treba nemudoma rešiti«

IZJAVA DNEVA

"Takoj po konstituiranju nove vlade bo treba čas posvetiti razreševanju skoraj do temeljev razsutemu plačnemu sistemu, ki ta trenutek ni stabilen in bo povzročal konflikte, če ne bo njegove hitre racionalizacije. Upal bi si napovedati, da bi lahko v primeru, da se ne bodo reševale nakopičene težave, prišlo do spontanih stavk, ki jih niti sindikati ne bomo mogli nadzirati. Tu opozarjam zlasti na plačno skupino J, katere zaposleni ne smejo ostati pri plačah, kot jih imajo. Tretjina se jih utaplja v minimalni plači. To je tempirana bomba, ki jo je treba nemudoma rešiti."

(Vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj o tem, da bo v novem mandatu največji del sindikalne energije namenjen plačnemu sistemu; via Večer)