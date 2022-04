Naslovnica jutrišnje Mladine: VZPOREDNA UNIVERZA

Janševa vlada svojim političnim podpornikom deli milijone evrov za nepotrebne visokošolske in raziskovalne ustanove

Jutri izide nova Mladina! Ilustracijo na naslovnici je ustvaril Mladinin hišni karikaturist in nagrajenec Prešerenovega sklada Tomaž Lavrič. Več o tem, kako Janševa vlada svojim političnim podpornikom deli milijone evrov za nepotrebne visokošolske in raziskovalne ustanove, preberite v novi številki Mladine, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 8. aprila, dalje. #Mladina14

