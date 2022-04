Zloraba državnih (represivnih) organov

Policija, državno odvetništvo in različni inšpektorati po nareku oblasti obračunavajo z njenimi kritiki

Predstavniki Inštituta 8. marec novinarjem RTV Slovenija predajo 40.000 zbranih podpisov gledalcev Studia City, ki zahtevajo, da oddaja v času predvolilne kampanje ni umaknjena z rednega programa.

© Borut Krajnc

Prejšnji petek je Inštitut 8. marec prejel dopis z inšpektorata za notranje zadeve, v katerem jih ta obtožuje, da vodi nezakonito volilno kampanjo. Gre za uradni dopis državnega organa, ki pomeni začetek prekrškovnega postopka za izrek kazni zoper nevladno organizacijo, kritično do vlade. Vse to bi nevladniki lahko predvideli in verjetno tudi so. Vzorec je namreč očiten. Začne se z zapisom predsednika vlade Janeza Janše na Twitterju, ki se potem materializira v obliki prisilne odločbe (ali ravnanja) tega ali onega inšpekcijskega, represivnega ali katerega drugega državnega organa s pristojnostjo za poseganje v človekove pravice. Sistem je dobro utečen. Predsednik vlade da usmeritev, navodilo, zahtevo, državni organi jo upoštevajo.