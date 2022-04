Če si Madžar, si Orbánov

Zabave ob Orbánovi zmagi so se na sedežu Fidesza udeležili tudi predstavniki madžarske manjšine v Sloveniji

Zabava v Budimpešti: delegacija SDS-a

»Še ena veličastna zmaga, Fidesz pod vodstvom Orbána, trdna večina v madžarskem parlamentu in nepozabna noč v Budimpešti,« je zapisal poslanec SDS Dejan Kaloh, ki se je skupaj z Brankom Grimsom, Milanom Zverom in Andrejo Valič Zver na sedežu stranke Fidesz v Budimpešti udeležil zabave in rajanja dolgo v noč.