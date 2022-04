Premier je znova kršil zakon. In?

KPK: Janša je kršil protikorupcijski zakon

Super odvetnik, super funkcionar Franci Matoz

© Luka Dakskobler

Jasno je bilo že od začetka: Franci Matoz kot odvetnik zastopa Janeza Janšo v množici primerov, ki trajajo leta in leta in stanejo na desettisoče evrov. Primer Patria je bil z 51 obravnavami eden najdaljših in najzapletenejših v slovenski pravosodni zgodovini. Potem so tukaj še primer Trenta pa procesi proti novinarjem, profesorju Rudiju Rizmanu, Marjanu Šarcu in še številni drugi primeri.

Očitno je, da si Janez Janša teh odvetniških storitev s svojo plačo ne more privoščiti.

Ravno tako je očitno, kako si jih vendarle lahko: pod njegovo vlado je Matoz postal eden največjih multipraktikov. Je nadzornik v več državnih podjetjih – od Luke Koper do Slovenskih železnic. Ravno tako so njegovo odvetniško družbo začele najemati številne državne institucije ali podjetja: dela za ministrstvo za notranje zadeve, Pošto Slovenije. Lani poleti pa je postal še neizvršni direktor Slabe banke (DUTB).

Protikorupcijska komisija je minuli teden pravnomočno sklenila, da sta se Janša in Matoz v tem primeru znašla v navzkrižju interesov in da je Janša kršil protikorupcijski zakon. A zakaj le v tem primeru? Zato, ker je to videti že iz vesolja: za imenovanje Matoza za izvršnega direktorja Slabe banke, ki je hkrati v poslovnem odnosu z Janezom Janšo, je moral ta glasovati na seji vlade, zanj je neposredno dvignil roko. »Matoz je s tem imenovanjem, kot je ugotovila KPK, pridobil premoženjsko in nepremoženjsko korist (v obliki prejemkov in funkcije v DUTB),« so zapisali v KPK.

Seveda so v vseh prej omenjenih primerih za Janšo roko dvigovali njegovi posredniki. Veliko je tudi indicev, da Janša Matoza za odvetniške storitve ne plačuje. Matoz odgovora na to vprašanje ni poslal, iz kabineta predsednika vlade pa smo v odgovor dobili le kratek stavek, da »vprašanja ne komentirajo«.

Kljub temu je njun nenavadni poslovni odnos že leta 2013 razkrila protikorupcijska komisija, ki je pri pregledu Janševega premoženja ugotovila, da ta od leta 2008 do 2011 ni zmogel pojasniti niti, kako je plačal 19.852 evrov sodnih taks. Nobena od njih ni bila plačana z njegovega računa, takse je plačevala odvetniška pisarna Matoz.

Na odločitev KPK se Janša seveda ni odzval, ampak je na omrežju Twitter po svoji navadi s prstom pokazal na druge. »Važno, da je bilo s popoldanskim „fušem“ predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela za 20.000 evrov na mesec po mnenju KPK vse „ok“, pa tudi s plačami in nagradami za 45.000 evrov na mesec Roberta Goloba v državnem podjetju,« je zapisal.