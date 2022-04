Udba kot prioriteta

Zakaj je TV Slovenija na spored čez noč umestila dokumentarno serijo o jugoslovanskih obveščevalnih službah?

Prizor iz (začasno) umaknjenega filma Ključ. V filmu igralka Vanja Plut odigra resnično žrtev prostitucije

© Produkcijska hiša Sever & Sever

TV Slovenija ob torkih zvečer že leta predvaja odlične tuje in domače dokumentarce, ki obravnavajo najaktualnejše družbene teme. V ta »elitni« termin je bil že pred meseci umeščen domači dokumentarno-igrani film Ključ režiserja Janija Severja o odločno premalo raziskani temi – prostituciji v Sloveniji. Napovednik je sporočal, da bo film na ogled ta torek. A tik pred zdajci je bil odpovedan, TV Slovenija pa je namesto njega predvajala prvi del hrvaške igrano-dokumentarne serije Jugoslovanske tajne službe.

Serijo, ki, pove napovednik, razkriva »metode zasledovanja, mučenja, lažna pričanja, montirane procese, usmrtitve brez sojenja in nezakonite aretacije po vzoru Stalinove politične policije«, je pred desetletjem ustvaril Miljenko Manjkas. Gre za urednika kar nekaj hrvaških medijev, konec devetdesetih let je bil tudi urednik informativnega programa na hrvaški javni RTV, zadnja leta snema dokumentarne filme, večinoma o domovinski vojni in nekdanji Jugoslaviji oziroma njenih obveščevalnih službah. Vseskozi je znan po tem, da je izrazito naklonjen stranki HDZ, bil je celo analitik Franje Tuđmana, in tudi iz serije Jugoslovanske tajne službe lahko razberemo njegovo naklonjenost tej stranki. Mu je pa uspelo zbrati pričevanja številnih nekdanjih uslužbencev tajnih služb.

Toda zakaj TV Slovenija to serijo predvaja ravno zdaj? Zakaj je skorajda čez noč odpovedala dokumentarec Ključ, in ker ima serija deset nadaljevanj, hkrati z njim še vse druge filme, ki bi se morali ob torkih zvečer zvrstiti do sredine junija? Zakaj je serijo o tajnih službah v program umestila tako nenadno, da jo je prevajalcem komajda uspelo pravočasno prevesti?

Zamisel o predvajanju te serije naj bi se že lani jeseni porodila v programskem svetu RTV Slovenija. Potem ko je vladi z buldožersko akcijo uspelo zveste kadre vsiliti že na skorajda vse ključne odločevalske položaje v javni RTV-hiši, je zamisel pograbilo uredništvo informativnega programa TV Slovenija pod vodstvom Jadranke Rebernik. Ne po naključju. Predsednik največje vladne stranke SDS Janez Janša je stranko že od devetdesetih let gradil na kritiziranju jugoslovanskih tajnih služb, čeprav je v njih sodeloval tudi marsikateri njegov sodelavec. Zdaj, dva tedna pred volitvami, lahko SDS z opozarjanjem na zgodovinske teme preusmeri pozornost s svojih številnih pravno spornih ravnanj v zadnjih dveh letih.

Uredništvo kulturnih in umetniških programov se s predvajanjem serije v terminu, rezerviranem za torkove dokumentarce, po naših podatkih ni strinjalo. Najprej zato, ker v tem terminu praviloma predvajajo nove dokumentarce, ne stare deset let. Z desetimi nadaljevanji je bila serija tudi preobširna za ta termin. In ključno: dokumentarna serija je na ogled na YouTubu. TV Slovenija proračuna, predvidenega za dokumentarce, doslej ni namenjala za prosto dostopne vsebine. To je razumela kot nesmotrno porabo javnih sredstev.

In dokumentarci, ki so in bodo zaradi serije odpadli? Za tuje filme še ni znano, kdaj bodo predvajani. Edini domači film, Severjev Ključ, pa je nadomestni termin dobil v četrtek, 28. aprila, po Tarči.