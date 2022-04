Javno sramotenje

Piqsels

Javno sramotenje ni nov pojav. Vsaj od srednjega veka je bilo javno ponižanje pogosta praksa kaznovanja, ki je odražala tudi politično moč in superiornost oblasti. Čeprav se je paradigma v 19. stoletju spremenila – z vzponom moči in pravic posameznikov sramotenje ni bilo več razumljeno kot legitimna oblika kaznovanja – pa smo s prihodom interneta vsi postali moralni sodniki in internetni rablji.

Nedavno izdana knjiga Cathy O’Neal govori o problematičnosti vse bolj dostopnih osebnih podatkov, kjer bi javno sramotenje lahko postalo tudi prijem nadzora, kot se s “sistemom družbenega kredita” že dogaja na Kitajskem. Ko prečkate cesto ob rdeči luči, se na panoju poleg ceste pojavita vaša slika in ime.

Ljudje radi dokazujemo, da smo boljši od drugih in vredni zaupanja, kar naj bi bil tudi eden glavnih vzrokov, ki delajo javno sramotenje na družbenih omrežjih privlačno. Na koncu pa je šala na nas vseh – roke si manejo spletni velikani, ki z našim komentiranjem in deljenjem profitirajo.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.