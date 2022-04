»Politična desnica si želi ustanoviti 'svojo' javno univerzo«

IZJAVA DNEVA

"Smer, ki jo je ubrala oblastna sprega, je jasna: politična desnica si želi ustanoviti 'svojo' javno univerzo, v katero bi združila nekaj na hitro improviziranih fakultet. Za vtis resne politike potrebuje lojalno intelektualno bazo. Pri ustvarjanju te baze pa je povsem brezsramna. Zato se morajo znanstveniki in profesorji zoperstavljati s plakati in demonstracijami. V sredo so politikom sporočili, da je treba akademske institucije utemeljiti na znanstvenih kriterijih, ne na političnem klientelizmu. A kriteriji so že tako podrti, da jih bo treba popravljati – tudi na volitvah."

(Novinar Uroš Škerl Kramberger v Dnevnikovem komentarju o sredinem Shodu za znanost na Kongresnem trgu)