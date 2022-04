Orbánov iliberalni eksperiment se nadaljuje

IZJAVA DNEVA

"Viktor Orbán, voditelj z najdaljšim stažem v Uniji, ostaja referenčna točka protievropskih voditeljev, osebni prijatelj ruskega predsednika in sponzor kitajskih investicij, ki se spogleduje s Xijem, Trumpov oboževalec, ki komaj čaka, da bi se ta vrnil v Belo hišo. Še naprej bo gradil zavezništvo skrajno desnih strank v Evropi. Tri dni po zmagi je nemudoma povedal, da ne bo podprl načrta evropske komisije o zaostritvi sankcij proti Rusiji in tudi naprej bo postavljal zahteve, na katere se bodo morale evroatlantske partnerice odzvati."

"Volilni glasovi, ki jih je dobil, mu dajejo močan politični mandat in napovedujejo vztrajanje pri nepopustljivih stališčih: do temeljnih vrednot Evropske unije, pravne države, evropskega denarja in sankcij proti Moskvi. Orbánov iliberalni eksperiment se nadaljuje in Evropa se bo morala odločiti. Pred njo je bistveno, skorajda eksistencialno vprašanje, na katero ne želi odgovoriti že deset let: je pripravljena med svojimi članicami tolerirati avtoritarno državo."

(Novinarka Saša Vidmajer o tem, da je Viktorju Orbánu vojna v Ukrajini dala krila, postal je močnejši, kot kdajkoli; via Delova Sobotna priloga)