»Janša poskuša dajati vtis evropskega državnika, ki Evropski uniji kaže pot«

IZJAVA DNEVA

"Slovenski premier Janez Janša, ki ga volilna soočenja ne zanimajo, ker domnevno rešuje svet, v zadnjem mesecu sledi Orbanovemu volilnemu pristopu, le da v svojem poudarjanju garanta osebne in energetske varnosti v nasprotju z Orbanom vodi politiko, kot da ima tudi državljanstvo Ukrajine. Po izletu v kijevskem ekspresu poskuša dajati vtis evropskega državnika, ki Evropski uniji kaže pot in narekuje tempo obiskov predsednice Evropskega parlamenta Metsole, predsednice Komisije von der Leyen in visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella v ukrajinski prestolnici. Povrhu ob tem z de facto izgonom daleč največjega števila ruskih diplomatov glede na velikost kakšne države članice EU ponuja podobo najodločnejšega borca za pravično stvar. Posebno domiselna volilna kampanja v državi načete vladavine prava, poglobljenega ekonomskega razkola med družbenimi razredi in zasejanega sovraštva to ravno ni."

(Kolumnist Aleš Gaube o tem, da v vojni vsi politiki – tudi če njihove države niso neposredno vpletene vanjo – postanejo generali; via Dnevnikov Objektiv)