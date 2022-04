»Dokler bom jaz na čelu SD, velike koalicije s stranko SDS ne bo«

IZJAVA DNEVA

"Ne vidim nobene možnosti za oblikovanje velike koalicije SDS in SD. S stranko, ki izvaja politiko vmešavanja v neodvisne institucije, podrejanja medijev, rušenja pravne države in demokracije. SDS ima na čelu stranke voditelja, ki ima izrazite avtokratske težnje, a pri tem ni težava zgolj Janez Janša, ampak politika stranke na sploh. Dokler bom jaz na čelu Socialnih demokratov, velike koalicije med SDS in SD ne bo. Tudi naše članice in člani ne bi podprli takšne koalicije."

(Predsednica Socialnih demokratov (SD) Tanja Fajon o oblikovanju velike koalicije; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)