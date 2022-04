»Letos TV-soočenja ne bodo kaj prida vplivala na odločitve volivcev«

IZJAVA DNEVA

"Da letos TV-soočenja takšna, kakršna so, resnično ne bodo kaj prida vplivala na odločitve volivcev, je že zdaj jasno. Groteske, ki se odvijajo pred nami, bolehajo predvsem za pomanjkanjem tehtnosti, strokovnih uvidov in tem, ki so bistvene za to državo danes in jutri. Četudi na začetku zmeraj kaže, da tokrat pa bodo na meniju res prave, ključne teme, se vse skupaj zmeraj spremeni v semenj ničevosti, v razgradnjo vsega, kar bi morale družbene pogodbe, pa kdor koli jih že sprejema, vsebovati v temelju. Kje je danes kultura dialoga, postulati žlahtnega žurnalizma, ki ni hlepel za vsako ceno za senzacijami, ampak je raje zmeraj globlje oral kot hrupno lomastil po površju? Namesto senzacionalizma tehtnost in senzibilnost, namesto pritlehnih iger spoštljivi dialog - kaj je tem nekdaj samoumevnim postulatom res tako prekleto težko slediti? Kdaj smo tako zašli in se je vse sfižilo v žaljenje, primitivizem, najnižje strasti?"

(Novinarka Melita Forstnerič Hajnšek o tem, da so se TV-soočenja pretvorila v banalne resničnostne šove; via Večer)