Novinarji na fronti

Danes je nov dan

V sredo smo obeležili 30. obletnico pričetka vojne v Bosni in Hercegovini. Odtlej se je svet – s pomočjo spleta in družbenih omrežij – spremenil. Novice in informacije so veliko bolj dostopne, a to velja tudi za dezinformacije in lažne novice. Zdaj, ko imamo vedno pri roki pametne telefone, ki predstavljajo osnovno opremo za sporočanje naše realnosti v svet, je kakovostno novinarsko delo še toliko pomembnejše.

Verjetno smo že vsi pozabili, kdo je bil prvi ubiti novinar v Bosni. Danes se v naši neposredni bližini ponovno odvija krvava vojna, ki terja tudi novinarske žrtve. Novinarji skušajo z opravljanjem svojega dela odjemalcem novic zagotoviti čim bolj objektivno sliko dogajanja.

Zaradi hujskanja zoper t. i. mainstream medije in njihovo domnevno pristransko poročanje, ki ga izvajajo predvsem desničarski fanatiki, je tudi dojemanje javnosti popačeno. A strankarska trobila in portali ne predstavljajo rešitve, pač pa dodaten problem. Protiutež lahko nudijo neodvisni medijski ustvarjalci.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.