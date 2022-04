Kaj se dogaja z volilno pravico dva tedna pred volitvami?

"Nedopustno bo namreč poseženo v volilno pravico vseh, ki bodo na dan volitev v izolaciji zaradi okužbe s covid-19, ter vseh zdomcev in izseljencev, ki živijo v Rusiji," so zapisali v Inštitutu 8. marec.

Inštitut 8. marec poziva na volitve

V predvolilnem času velikokrat slišimo, kako pomembne so volitve in kako pomemben je vsak glas. Štirinajst dni pred volitvami pa kaže, da prav vsak glas ne bo štel. "Nedopustno bo namreč poseženo v volilno pravico vseh, ki bodo na dan volitev v izolaciji zaradi okužbe s covid-19, ter vseh zdomcev in izseljencev, ki živijo v Rusiji. Prav tako je še vedno neurejen položaj vseh, ki se zaradi drugih bolezni ne bodo mogli udeležiti volitev na volišču," so zapisali v Inštitutu 8. marec.

Na Državno volilno komisijo (DVK) so v Inštitutu 8. marec poslali vprašanje o glasovanju na domu. "V kategorijo glasovanja na domu so bili namreč umeščeni tudi vsi, ki bodo v tistem času v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom. Pri tem pa morajo vsi, ki bodo glasovali na domu, vlogo o tem oddati najkasneje do 20. 4. do polnoči. Kakor smo jim tudi pojasnili, se bo torej neizbežno dogajalo, da bodo ljudje v izolacijo napoteni tudi 21., 22., 23. in 24. aprila. Kako bodo postopali takrat,?" so poudarili v Inštitutu 8. marec.

DVK je predlagala, da bi volivkam in volivcem, ki bodo v izolacijo napoteni po izteku roka za oddajo vloge za glasovanje na domu, omogočili glasovanje na volišču (in priporočili uro, kdaj naj pridejo na volišče - podobno kot v drugih državah, ki so imel v zadnjem času volitve). Temu so po njihovih besedah odločno nasprotovali ministrstvo za zdravje, vladna svetovalna skupina za covid-19 in NIJZ. Predlog je bil umaknjen z dnevnega reda. Ker pristojni temu nasprotujejo, bi se lahko spremembo uveljavilo le z uvedbo izjeme v zakonodaji ali z uredbo. Glede na to, da nas do dneva volitev ločita manj kot dva tedna, nove pravne podlage zato ne gre pričakovati.

Če bi bile volitve prejšnji teden, bi po podatkih Covid-19 Sledilnika, zaradi okužbe in posledične izolacije brez možnosti oddaje glasu ostalo več kot 5000 ljudi.

Odločitve vladne skupine za covid in NIJZ, na podlagi katerih je omejeno glasovanje za tiste, ki bodo po 20. aprilu zboleli za covid-19 je v nasprotju s praksami v drugih državah. Na Portugalskem so na primer volitve, ki so potekale ob vrhuncu okužb z različico omikron 30. januarja letos uredili tako, da so volivke in volivci, okuženi s covid-19, oddali svoj glas na volišču. Priporočeno pa je bilo, da glas oddajo med 18. in 19. uro.

"Res je, da so razmere težke. A niso nepredvidljive. Gre za volilno pravico ljudi, ki nimajo nobene veze z vojno in bi za njihove demokratične pravice moralo biti poskrbljeno. Nenazadnje je uresničevanje pravic posameznikov naloga državnih organov kot je DVK."

Inštitut 8. marec



Inštitut 8. marec

V Franciji ustavno zagotovljeno volilno pravico jemljejo resno. Včeraj, 10. aprila, je glasovanje na prvem krogu predsedniških volitev potekalo brez omejitev na vseh voliščih kljub siceršnji 7 oziroma 10-dnevni izolaciji. Francoske oblasti so pozvale k ohranjanju varnostne razdalje, nošenju mask in razkuževanju. Vladni predstavnik Gabriel Attal je ob tem dejal: “Volilna pravica je ustavna pravica, zato ne sme nihče prepovedovati osebi, da voli.”

Omejitev glasovanja za tiste, ki bodo v izolaciji zaradi okužbe s covid-19, je odločitev, ki jo pristojni organi še vedno lahko spremenijo. Zato jih v Inštitutu 8. marec pozivamo, da z ozirom na dejstvo, da je volilna pravica, temelj demokratične ureditve, svojo odločitev spremenijo in na podlagi zgledov Portugalske in Francije, vsem volivcev omogočajo glasovanje.

Državna volilna komisija je na 14. seji dne 3. 2. 2022 za vse, ki se zaradi bolezni (ne okužbe z virusom covid-19) ne bodo udeležiti glasovanja na volišču, določila, da morajo za to pridobiti potrdilo zdravnika. To je lahko pisna potrditev zdravnika, da se volivec ne more osebno zglasiti na volišču. K temu jih je pozvala tudi Državna volilna komisija. Takšnega pogoja za oddajo glasu na domu v primeru bolezni leta 2018 ni bilo. Namero o glasovanju na domu je volivec leta 2018 pred državnozborskimi volitvami sporočil okrajni volilni komisiji, na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja brez kakršnegakoli zdravniškega potrdila.

Iz Zdravniške zbornice so sporočili, da zavračajo prošnje za izdajanje potrdil volivkam in volivcem, ki zaradi bolezni želijo oddati vlogo za glasovanje na domu, saj to ne spada med njihove delovne obveznosti, da so že tako preobremenjeni in za te dodatne obveznosti ni pravne podlage.

"Na veleposlaništvu v Moskvi ne bo volišča, na katerem lahko volivke in volivci, ki živijo v Rusiji, oddajo svoj glas na volitvah Na dan volitev lahko vsi državljani in državljanke Slovenije (z volilno pravico), ki živijo v tujini, glasujejo po pošti oziroma se zglasijo na različnih konzularnih predstavništvih po svetu in veljavno oddajo svoj glas. To v Rusiji ni možno," pravijo v Inštitutu 8. marec. Državna volilna komisija je nedavno sporočila, da oddaja glasu v Rusiji ne bo mogoča. Ministrstvo za zunanje zadeve je namreč ugotovilo, da je izvedba volitev v Rusiji trenutno zaradi varnosti, logističnih težav in zaustavljenega potniškega prometa nemogoča.

Uresničevanje volilne pravice za Slovence, ki živijo v Rusiji, bo mogoča le, če 24. aprila pridejo v Slovenijo. Kljub temu da v prejšnjem stavku celo samo poročilo DVK navaja, da je potniški promet zaustavljen. Zato vsi te ljudje svojega glasu najverjetneje ne bodo oddali.

"Res je, da so razmere težke. A niso nepredvidljive. Gre za volilno pravico ljudi, ki nimajo nobene veze z vojno in bi za njihove demokratične pravice moralo biti poskrbljeno. Nenazadnje je uresničevanje pravic posameznikov naloga državnih organov kot je DVK," so še zapisali v Inštitutu 8. marec.