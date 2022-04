»Medgeneracijsko sodelovanje vidimo kot eno najpomembnejših oblik solidarnosti«

Danes so v Inštitutu 8. marec pred Upravno enoto na Linhartovi v Ljubljani izvedli prav poseben dogodek, posvečen babicam in dedkom ter vnukinjam in vnukom

© Črt Piksi in Vanja Jovanović

Danes so v Inštitutu 8. marec pred Upravno enoto na Linhartovi v Ljubljani izvedli prav poseben dogodek. Posvečen je bil babicam in dedkom, vnukinjam in vnukom, z namenom, da skupaj oddajo podpis podpore zakonu “proti škodljivim ukrepom oblasti”. Verjamejo namreč v pomen medgeneracijskega sodelovanja ter široko in raznoliko skupnost. Pridružili so se jim tudi predstavniki Srebrne niti.

Prvič so se združili nekaj dni pred referendumom za čisto pitno vodo lani poleti, ko je odjeknila vest, da mnogi prebivalci domov starejših občanov svojega glasu ne bodo mogli oddati zaradi tehnične napake Ministrstva za javno upravo. Takrat so se v Inštitutu 8. marec, ki je koordiniral referendumsko kampanjo, povezali z društvom Srebrna nit in skupaj s prebivalci Doma starejših občanov Tabor izpostavili, kako pomembno je, da svoj glas odda čisto vsak.

© Črt Piksi in Vanja Jovanović

“Medgeneracijsko sodelovanje vidimo kot eno najpomembnejših oblik solidarnosti. V času referenduma je veliko ljudi prebivalce domov starejših občanov prostovoljno vozilo na volišča, saj v svojem domu niso mogli oddati glasu. Upamo, da bo tokrat lahko svoj glas oddal prav vsak,” je povedala Mojca Lukan, članica programskega odbora Inštituta 8. marec.

Biserka Marolt Meden,

društvo Srebrna nit

Neža Dvorščak, Inštitut 8. marec, je še izpostavila, da je “večina naših prostovoljcev starih manj kot 25 let ali pa več kot 60 let, ta vzorec pa je bil prisoten tudi v naših prejšnjih akcijah. Zares nas veseli, da do takšnih sodelovanj med generacijami prihaja, saj se zavedamo, kako pomembna in dragocena so. Samo skupaj lahko dosežemo spremembe.”

© Črt Piksi in Vanja Jovanović

Inštitut 8. marec je k podpisu v podporo njihovemu predlogu zakona proti škodljivim oblastem ponovno pozval skupaj z društvom Srebrna nit. Biserka Marolt pa je dejala: “Zagovarjamo stališče, da se moramo starejši aktivirati skupaj z mlajšimi, da vzpostavimo sodelovanje in solidarnost med generacijami ter skupaj ustvarjamo boljšo družbo. Kar je dobro za mlajše je dobro tudi za starejše, zato popdpiramo predlog Zakona proti škodljivim ukrepom oblasti in pozivamo vse, da se udeležijo volitev.”