Mesec: »Smo za to, da je stanovanje pravica, ne privilegij«

IZJAVA DNEVA

"Na to vprašanje bi odgovoril kar s Slavojem Žižkom, ki pravi: 'Glejte njihova dejanja in videli boste, da je Levica naša zmerna stranka.' Poglejte ključne točke, za katere se zavzemamo: smo za to, da je stanovanje pravica, ne privilegij. Smo za to, da je treba podnebne spremembe jemati resno. Smo za to, da se zdravstva ne privatizira in da se hkrati ne bo čakalo po leto in več na pregled. Smo za to, da se ob višanju stroškov in cen, višajo tudi plače in pokojnine. In smo za to, da se ljudi začne vključevati v lastništvo podjetij, torej da se ljudi postavi pred kapital. Če je vse to 'skrajno', potem to več pove o preostanku političnega prostora kot o nas."

(Koordinator Levice Luka Mesec na vprašanje novinarja, o tem, ali je njegova stranka "skrajna levica", ki si želi ponovno uvesti komunizem; v intervjuju za Svet24.si)