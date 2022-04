»Nobene koristi nimajo od svojega mesije, a na ta svetli lik ne sme pasti niti najmanjša senca dvoma«

IZJAVA DNEVA

"Kar nekaj časa sem imel povsem zmotno predstavo o tem, da je razumen človek, kakršen je na primer ta, ki konča študij bodisi humanistične, družboslovne ali pa naravoslovne smeri in ga nadgradi še z doktoratom in nesporno mednarodno uveljavljenostjo, varen pred virusom fanatizma. Kakšna zabloda. Nikakor. Ko v družbi univerzitetnih profesorjev, zdravnikov, advokatov in podobnih pade napačna beseda o njihovem izbrancu, se dotlej povsem razumen pogovor o čemer koli v trenutku konča. Vem, da je med temi ljudmi kar nekaj takih, ki vidijo svojega svetnika izključno zaradi koristoljubja. A delež onih drugih, povsem iskrenih v svojem prepričanju, ni zanemarljiv. Ničesar otipljivega, nobene koristi nimajo od svojega mesije, a na ta svetli lik ne sme pasti niti najmanjša senca dvoma."

(Penolog in kolumnist Dragan Petrovec o tem, da imajo nekateri politiki neverjetno moč ustvarjanja fanatičnih privržencev; via Dnevnik)