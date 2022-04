Bo Simič Bavčarju kmalu odpisal dolgove?

Igor Bavčar naj bi državi neuradno dolgoval 1,6 milijona evrov

Igor Bavčar na sodišču

© Borut Krajnc

V javnosti so zaokrožile informacije, sodeč po katerih naj bi generalni direktor finančnega urada (FURS) Ivan Simič še v tem mesecu, torej pred volitvami, Igorju Bavčarju odpisal dolgove. Bavčar je uradno na seznamu javno objavljenih davčnih dolžnikov, v razredu od enega do 10 milijonov evrov, neuradno naj bi Fursu dolgoval 1,6 milijona evrov.

Simiču smo poslali vprašaje, ali te informacije držijo in ali se je gospod Simič nedavno zaradi tega tudi dobil z Bavčarjem. Simič odgovarja, da je z njim govoril le enkrat, julija 2021, ko je bil Bavčar na Generalnem finančnem uradu, sicer pa Simič kot generalni direktor naj ne bi »sodeloval, niti ni vplival na konkretne postopke, ki so v teku v primeru g. Bavčarja«. Iz Finančne uprave so nam še poleg tega odgovorili, da zadev, ki se nanašajo na konkretne davčne zavezance, ne morejo komentirati.

Skupaj je sicer leta 2011 Furs Bavčarju odmeril 3,4 milijona evrov davkov, kolikor naj bi državi dolgoval zaradi posla s 7,3-odsotnim deležem Istrabenza leta 2007. Deloma je to vsoto Bavčar že poravnal, preostanek, zaradi katerega se je znašel tudi v sporu s Fursom, pa ne. Leta 2017 je denimo Furs vložil tožbo proti Bavčarju zaradi določitve njegovega premoženja, saj je Bavčar pred leti svojo hišo v Murglah, ki bi jo potencialno država lahko zasegla, prepisal na svojo ženo, na hišo pa vpisal zemljiški dolg.

Bavčar je bil v zadevi Istrabenz pravnomočno obsojen na pet let zapora, ker je leta 2007 v verigi transakcij s 7,3-odstotnim deležem Istrabenza skupaj z bratoma Nastjo in Kristjanom Sušinskim opral 24,3 milijona evrov. Kazen je začel prestajati leta 2017. V času epidemije je bil sicer veliko časa na prostosti, saj so iz zaporov zaradi preprečevanja širjenja virusa začasno odpustili nekaj zapornikov. Prihodnji mesec, ko bo prestal 80 odstotkov kazni, pa bi ga lahko posebna komisija tudi predčasno izpustila iz zapora.

Njegov primer sicer obravnava tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), kamor se je Bavčar pritožil, saj bi naj bilo sojenje proti njemu zaradi izjave takratnega ministra Gorana Klemenčiča, da bodo "letele glave, če bo Bavčarjev primer zastaral", nepošteno. Drugo vprašanje je, kaj bo v morebitni odločitvi Fursa pisalo in ali bo morda Bavčar na tej podlagi lahko dosegel tudi razveljavitev primera.