Dve tretjini zaposlenih želi delati hibridno: od doma in v pisarni

Raziskava razkriva, da je predvsem mlajša generacija zadovoljna z možnostjo dela na daljavo ‒ ta način dela so sprejeli kot del nove normalnosti

Dve tretjini sodelujočih v raziskavi karierno-zaposlitvenega portala Moje delo si želita hibridnega modela dela, torej kombinacije dela od doma in v pisarni. Na klasičen način dela bi delalo dobrih 11 odstotkov vprašanih, medtem ko 22 odstotkov anketirancev zagovarja popoln prehod na delo od doma, ugotavljajo na portalu.

V anketi je sodelovalo 708 oseb, opravljena pa je bila med profili portala, pri katerih narava dela dopušča delo od doma.

Pri tem na portalu Moje delo ugotavljajo, da je pojem "standardni način dela" dobil povsem nov pomen. "Tako delodajalci kot tudi zaposleni so se začeli spraševati o (ne)smiselnosti ohranitve delovnega procesa, kot smo ga poznali pred pandemijo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem poudarjajo, da je bil odziv podjetij na novo realnost precej različen in tudi velike družbe po svetu so za obdobje po pandemiji sprejele povsem različne strategije. Tako je Shopify v novi strategiji začrtal popoln prehod na delo od doma, Netflix zagovarja delo na lokaciji podjetja, medtem ko se Disney, Google, Microsoft, Meta in Amazon odločajo za hibridni pristop.

Nika Rakonjac,

vodja marketinga na Moje delo

Na spremembe delovnih procesov se različno odzivajo tudi zaposleni, predvsem so bile v anketi ugotovljene generacijske razlike. "Ni presenetljivo, da je mlajša generacija zadovoljna z možnostjo dela na daljavo - ta način dela so sprejeli kot del nove normalnosti. Nekoliko drugače seveda na spremembe delovnih procesov gledajo tisti nekoliko starejši, ki delo še vedno dojemamo na bolj 'klasičen' način, to je na lokaciji podjetja, s fiksnim delovnim časom," so pojasnili.

Po podatkih inšpektorata za delo je bilo lani pri nas za delo od doma prijavljenih 217.428 delavcev, kar je več kot 100-krat več kot pred epidemijo. Kot poudarjajo na portalu Moje delo, pa svetovne raziskave kažejo, da delo na daljavo ni začasna anomalija na trgu dela.

"Tako za delodajalca kot tudi zaposlene prinaša številne prednosti, kot so zmanjšanje stroškov, prihranek časa, udobje, prilagodljivost in posledično večje zadovoljstvo in produktivnost. Poleg očitnih prednosti pa je pomemben faktor tudi dejstvo, da lahko z delom na daljavo živimo, kjer želimo, hkrati pa delamo za podjetje, ki je na drugi lokaciji, morda celo v drugi državi," je pojasnila vodja marketinga na Moje delo Nika Rakonjac.

Ob tem pa poudarjajo pomen medosebnega stika v živo, ki marsikdaj vodi v hitrejše in učinkovitejše reševanje zapletov ali dilem pri delu. Prav tako je delo med sodelavci pomembno z vidika socializacije.

Z delom na lokaciji zaposleni prav tako lažje vzdržujejo strukturo delovnega dne in preprečijo, da bi se službene obveznosti zavlekle v prosti čas, so še zapisali na portalu Moje delo.

