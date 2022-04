»Glasbeni okusi so različni, država je ena, od vseh in za vse!«

Zadnji petek pred volitvami bo na Trgu republike veliki koncert, na katerem bodo nastopila številna znana glasbena imena

Vabilo na veliki koncert na Trgu republike

© Facebook

"V Sloveniji ima oblast ljudstvo, državljanke in državljani pa jo izvršujejo neposredno in z volitvami. Tako pravi Ustava Republike Slovenije, ki je lani praznovala 30 let. Čas je, da jo vzamemo resno in z množično udeležbo na volitvah pokažemo, da nam je mar; mar zase, za bližnjega, za skupnost, za prihodnost otrok in planeta," so zapisali organizatorji (več kot 100 civilnodružbenih iniciativ) in pozvali na zgodovinski brezplačni koncert, ki bo potekal zadnja petek pred volitvami, torej 22. aprila ob 18. uri na Trgu republike v Ljubljani.

"V Sloveniji ima oblast ljudstvo, državljanke in državljani pa jo izvršujejo neposredno in z volitvami. Tako pravi Ustava Republike Slovenije, ki je lani praznovala 30 let. Čas je, da jo vzamemo resno in z množično udeležbo na volitvah pokažemo, da nam je mar; mar zase, za bližnjega, za skupnost, za prihodnost otrok in planeta."

Podporo aktivnemu državljanstvu in udeležbi na volitvah bo s svojimi nastopi izkazalo več glasbenih skupin, glasbenic in glasbenikov, med njimi so tudi Vlado Kreslin & Mali bogovi, Koala Voice, MRFY, Lado Leskovar, Fraw Blanka, Ana Vipotnik & Igor Leonardi, Matter, Hamo & Tribute 2 Love, AKA Neomi, Leopold I., Jadranka Juras & Nikolovski, Pantaloons, Tinkara Kovač, Žena, PLIŠ, Roza in zbor ter Jani Kovačič.

Sporočilo organizatorjev, ki državljanke in državljane pozivajo, naj se udeležijo prihajajočih državnozborskih volitev, je, da so "glasbeni okusi različni, država je ena, od vseh in za vse".

7hhja3qziGE

AMHhTEBwzgk