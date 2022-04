Ste že slišali novo predvolilno pesem?

Skladba Gremo na volitve! je že postala viralni hit

Anonimni glasbeniki in glasbenice, združeni v kolektiv Prešerne misli, so že leta 2020, po tem, ko so državljanke in državljani Slovenije prvič utrpeli neustavne protikoronske ukrepe Janševe vlade, ustvarili spletni hit 10.000 biciklov, ki je bila nekakšna oda protivladnim protestom na kolesih ter poziv h koncu avtokratske vladavine. Zdaj, tik pred državnozborskimi volitvami, ki Slovenijo čakajo 24. aprila, so posneli novo pesem. V slednji, ki že doživlja viralne uspehe in predvajanja na radijskih postajah, pozivajo k udeležbi na volitvah. Skladba Gremo na volitve! govori o povezovanju, solidarnosti in nasprotovanju politiki sovraštva, ki je razdelila slovensko državo.

V razvitih (in tudi manj razvitih) demokracijah so politične pesmi glasbenikov, ki se odzivajo na aktualno družbeno dogajanje nekaj povsem običajnega, še posebej, če gre za komentar nenormalnih političnih situacij, kot smo jim v času Janševe vlade priča tudi v Sloveniji. V naši državi pa je strah pred povračilnimi ukrepi aktualne oblasti med kulturniki očitno dosegel že tako visoko raven, da se bojijo izpostavljati z imeni in priimki.

A tik pred volitvami je državo zajel nov val upanja, saj korenite spremembe napovedujejo tudi javnomnenjske ankete. V tem duhu je nastala tudi skladba Gremo na volitve!, precejšnje število znanih glasbenic in glasbenikov pa se je odzvalo tudi povabilu na veliki predvolilni koncert, ki se bo odvil v petek, 22. aprila, 18. uri na Trgu republike v Ljubljani.

