Golob: »To je policijska država in ne bom dovolil, da se RTV zlorablja v imenu ene stranke«

IZJAVA DNEVA

"Je mogoče minister Hojs pozval svojega šefa (Janeza Janšo), da pošlje izvor premoženja? Moja dohodninska napoved je popolnoma identična temu, kar smo že zdavnaj razkrivali v letnih poročilih. Nobene razlike ni. Gre za osebni podatek in mimogrede – gre za zlorabo pooblastil policijskega ministra, s katerim kolaborira uredništvo javne RTV na način, da bi prvi prišel do osebnih podatkov političnega konkurenta. Gre za princip – ker je to policijska država in ne bom dovolil, da se javni servis zlorablja v imenu ene stranke."

(Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob o tem, da ne bo razkril dohodninske napovedi na poziv ministra Aleša Hojsa na enem od soočenj; via Delo)