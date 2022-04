»Tonin bo šel v anale kot tisti, ki je zagnal morda najbolj abotno gonjo te vlade«

IZJAVA DNEVA

"Tonin bo šel v anale kot tisti, ki je zagnal morda najbolj abotno gonjo te vlade, manipulativno širjenje laži o neustavnih političnih stališčih Levice in SD, in to samo zato, ker sta civilna družba in opozicija razkrivali eksponentno naraščanje nezakonitega ravnanja vlade na vrsti področij, kar je v veliki meri potrdilo tudi ustavno sodišče. Zadeva postaja že komična: od novega leta naprej praktično ne mine teden, ko ne bi sodišča na vseh ravneh razveljavljala vladnih sklepov, zakonov, preseganja ingerenc; ustavno sodišče pa je postalo dežurni gasilec za gašenje vsakršnih prevar vladajoče koalicije, ki je že popolnoma izgubila realitetno kontrolo. Kršitve so postale vsakdanjik, kot vremenske napovedi. Toninov napad na opozicijski stranki je bil tako zgolj klavrn poskus dvigovanja megle pred naraščajočimi dokazi, da nima gole riti le cesar, ampak ves dvor – in zato je skušal izumiti sovražnika, 'Komunista', kot so to počeli nacisti, fašisti, vichyjski režim … Ustavno sodišče je Toninove nebuloze o nevarnosti komunizma seveda zavrnilo, že pred sto leti pa je avstrijski novinar Karl Kraus za takšne politike našel izvrstno formulacijo: lažejo novinarjem, in ko te laži vidijo natisnjene v časopisu, jim verjamejo."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko o tem, da Matej Tonin brez trohice vesti svojim volilcem laže; via Dnevnik)