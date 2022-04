Kdo zares gradi Slovenijo?

Danes je nov dan

V stranki SDS bodo naredili vse, da ostanejo na oblasti, pa čeprav to pomeni, da se morajo poslužiti še tako očitnih zavajanj in laži. Tako si na primer v svoji kampanji lastijo zasluge za številne projekte, ki so sicer financirani iz občinskih ali državnega proračuna in evropskih skladov.

Nedavno so se v Slovenj Gradcu hvalili z izgradnjo zimskega bazena in urbanega parka ter obnovo kulturnega doma, Korošce pa razburjajo tudi s prisvajanjem zaslug za prenovo planinskega doma na Uršlji gori. A to še zdaleč ni vse – z oglasom, ki vodi na vladno spletno mesto, si je SDS prilastila kar 2416 javnih projektov, čeprav z večino ni imela prav veliko opravka. Če temu dodamo še sumljive prakse na družbenih omrežjih, nas lahko učinki njihove propagande upravičeno skrbijo.

Zato je še toliko pomembneje, da se v zadnjih dneh pred volitvami aktivno borimo proti takšnim prevaram, hkrati pa opominjamo na vse mahinacije, ki si jih je privoščila ta vlada. Prihodnost Slovenije je odvisna od vseh nas!

