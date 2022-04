ZDA o tem, kje vse so nazadovale človekove pravice

Ameriško poročilo o položaju človekovih pravic kritično do Rusije, Kitajske in Afganistana

Letno poročilo ameriškega State Departmenta o položaju človekovih pravic po svetu, ki pokriva 198 držav in ozemelj, je letos pričakovano posebej kritično med drugim do Rusije, Kitajske in Afganistana, iz katerega so se lani Američani na hitro umaknili.

Poročilo ugotavlja nazadovanje demokracije in človekovih pravic v številnih državah, prav tako tudi krepitev avtoritarnega vladanja. Posebej je izpostavljena Rusija, ki je napadla Ukrajino.

Rusija je med državami, kjer oblasti krivično zapirajo, mučijo in pobijajo politične nasprotnike, aktiviste, zagovornike človekovih pravic in novinarje. Sem spadajo še Kitajska, Severna Koreja, Nikaragva in Sirija. Poročilo ugotavlja zlorabe miroljubnih protestnikov med drugim v Mjanmaru, Belorusiji, Kubi, Hongkongu in Sudanu.

"Talibani so s prevzemom oblasti sprožili humanitarno krizo in bistveno okrnili človekove pravice."



V poročilu pa je tudi nekaj upanja in napredka, na primer v Iraku, kjer so leta 2018 potekale kredibilne in pregledne parlamentarne volitve, v Bocvani, kjer je sodišče potrdilo odpravo prepovedi pravic pripadnikov skupnosti LGBTQ+, v Turkmenistanu, kjer so oprostili Jehove priče, ki nočejo služiti v vojski in drugje.

Po ameriškem umiku avgusta lani je v Afganistanu prišlo do nazadovanja človekovih pravic, ugotavlja poročilo. "Talibani so s prevzemom oblasti sprožili humanitarno krizo in bistveno okrnili človekove pravice," je na predstavitvi poročila dejal državni sekretar ZDA Antony Blinken.

"Ni veliko krajev, kjer so človeške posledice nazadovanja človekovih pravic tako očitne kot pri surovi vojni Rusije proti Ukrajini."



46. letno poročilo niza kritike Kitajske zaradi genocida in zločinov proti človeštvu nad manjšinskimi Ujguri in drugimi manjšinami, ter zatiranje v Tibetu in Hongkongu.

Poročilo se z ruskim napadom na Ukrajino ukvarja le uvodoma, saj gre za poročilo dogajanj lanskega leta, do napada pa je prišlo letos februarja. "Ni veliko krajev, kjer so človeške posledice nazadovanja človekovih pravic tako očitne kot pri surovi vojni Rusije proti Ukrajini," je dejal Blinken.

Opozoril je, da določene vlade postajajo precej bolj drzne pri prestopanju svojih državnih meja v napadih na kritike. Pri tem je omenil prizadevanja Irana za ugrabitev iransko-ameriškega novinarja lani v New Yorku.

Poročilo je namenilo pozornosti tudi Sloveniji, kjer so med drugim opozorili na položaj medijev. Več o tem lahko preberete na tej spletni povezavi (ZDA: »V Sloveniji resne omejitve svobode medijev, vključno z grožnjami novinarjem«).

